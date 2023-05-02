— Алексей Афанасьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
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- Имя
- Алексей
- Отчество
- Афанасьев
- Дата исполнения приговора
- 05 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 20
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129676. АФАНАСЬЕВЪ, АЛЕКСѢЙ (безъ фам.). К. Буинск. у., Батыревск. в., с. Новаго-Ахпердина, 64 л.; — Симбирск. О. С., 4 п. 134, 135 и 2 ч. 1594 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 5 Іюня 909.
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