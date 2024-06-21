Алексеев Николай Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 11 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 10
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129403. АЛЕКСѢЕВЪ, НИКОЛАЙ ИВАнОвЪ. К. Покров. у., Покрово-Слободск. в., д. Емельянцевой, 42 л.; — Красноярск. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 11 Сент. 909. | 905 59285 169 М. | 905 232 169 М.
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