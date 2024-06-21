Алексеев Николай Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеев Николай Иванов

Алексеев Николай Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алексеев
Имя
Николай
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
11 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 10
Источник
Скан
Оригинальная запись
129403. АЛЕКСѢЕВЪ, НИКОЛАЙ ИВАнОвЪ. К. Покров. у., Покрово-Слободск. в., д. Емельянцевой, 42 л.; — Красноярск. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 11 Сент. 909. | 905 59285 169 М. | 905 232 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close