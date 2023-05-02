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Феоктистов Сильвестр Митрофанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Феоктистов
Имя
Сильвестр
Отчество
Митрофанов
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 424
Источник
Скан
Оригинальная запись
140506. ФЕОКТИСТОВЪ, СИЛЬВЕСТРЪ Митрофановъ. К. Донецк. окр., Сариново-Чернозубовск. в., д. Сариново-Большинской, 45 л., рд. Юхнов. у., Бутурлиновск. в., въ пос. Алтышахъ; — Новочеркасск. С. П. 21 Сент. 909, 53 и 1 ч. 126 Уг. У., крѣп. 3 г. Исп. 17 Окт. 909.

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