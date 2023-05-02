Герасимова Аграфена Александрова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Герасимова
- Имя
- Аграфена
- Отчество
- Александрова
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 63
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46022. ГЕРАСИМОВА, АГРАФЕНА АЛЕксандрова. К. Никольск. у., Вознесенск. в., д. Зубакина. 38 л.; — У. Чл. О. С., по Никольск. у., 2 и 3 п. 170¹ М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 6 м. Исп. 21 Мая 905.
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