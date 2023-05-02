Лунина Екатерина Спиридоновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лунина
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Спиридоновна
- Дата исполнения приговора
- 12 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 151
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26074. ЛУНИНА, ЕКАТЕРИНА СПИРИДОНОВНА, 42 л. Гр. Ирбитск. у., Клевакинск. в., д. Бутаковой; — Н. С. 6 уч. Ирбитск. у., Екатеринбургск. окр. Выгонка самог., пр. р. 3 г. Исп. 12 авг. 920.
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