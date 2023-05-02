Поляков Михаил Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Поляков
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 30 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 176
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18274. ПОЛЯКОВ, МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 23 л. Гр. Кашинск. у., Славковск. в., д. Коляково; — Н. С. Даниловск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Осужд. 30 дек. 920. | 915 36251 170 М. | 911 86322 172 М. | 911 114162 169 М.
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