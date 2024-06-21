Халупко Сидор Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Халупко
- Имя
- Сидор
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 431
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140702. ХАЛУПКО, СИДОРЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Таращанск. у., Пятигорск. в., с. Александровки, 24 л.; — Петрозаводск. О. С. 18 Сент. 909, 134, 135, 13 и 1 п. 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 29 Окт. 909.
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