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Большаков Иван Арсеньев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Большаков
Имя
Иван
Отчество
Арсеньев
Дата исполнения приговора
08 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
45353. БОЛЬШАКОВЪ, ИВАНЪ АРСЕНЬевъ. К. Ром.-Борисоглѣб. у., Рыжиковск. в., д. Афанасовой, 20 л.; — СПБ. Ст. М С. 21 уч., 16 и 169 М., тюр. 8 м. и 1 м. Исп. 8 Апр. 905.

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