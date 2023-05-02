Большаков Иван Арсеньев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Большаков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Арсеньев
- Дата исполнения приговора
- 08 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45353. БОЛЬШАКОВЪ, ИВАНЪ АРСЕНЬевъ. К. Ром.-Борисоглѣб. у., Рыжиковск. в., д. Афанасовой, 20 л.; — СПБ. Ст. М С. 21 уч., 16 и 169 М., тюр. 8 м. и 1 м. Исп. 8 Апр. 905.
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