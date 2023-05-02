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Вуйцицкий Франц Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вуйцицкий
Имя
Франц
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
08 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 58
Источник
Скан
Оригинальная запись
45903. ВУЙЦИЦКІЙ, ФРАНЦЪ ПАВЛОВЪ. К. Плонск. у., гм. Выходцъ, д. Головинъ, 55 л.; — М. С. г. Плонска, 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 8 Іюня 905.

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