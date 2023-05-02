Орленко Николай Федосеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Орленко
- Имя
- Николай
- Отчество
- Федосеев
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 224
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43738. ОРЛЕНКО, НИКОЛАЙ ФЕДОСѢевъ. Мщ. г. Новороссійска, 21 г., рд. въ с. Бирзулѣ, Одесск. у.; — Новочеркасск. С. П., 121 Уг. У., 3 ч. 266 У., тюр. 5½ м., съ зачет. предв. закл. со 2 Окт. 906 г. по 24 Марта 907 г. Исп. 5 Мая 907.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.