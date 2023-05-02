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Голось Адам Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Голось
Имя
Адам
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
21 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 66
Источник
Скан
Оригинальная запись
46135. ГОЛОСЬ, АДАМЪ НИКОЛАЕВЪ. К. Луков. у., гм. Войцѣшковъ, д. Ощепалинъ, 47 л.; — М. С. г. Лукова, 170¹ М., тюр. 9 м. Исп. 21 Мая 905.

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