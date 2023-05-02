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Страхов Георгий Владимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Страхов
Имя
Георгий
Отчество
Владимирович
Дата исполнения приговора
11 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 334
Источник
Скан
Оригинальная запись
12337. Страхов Георгий Владимирович, 20 л., Пензенск. г. и у., Саловск. в. и с. Н. С. 6 уч. г. Пензы. Ст. ст. 88, 176., лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 11 окт. 926.

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