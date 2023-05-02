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Мартынов Павел Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мартынов
Имя
Павел
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
21 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 243
Источник
Скан
Оригинальная запись
8984. Мартынов Павел Михайлович, 22 л., Сталинградск. г., 2-го Донск. окр., хут. Майоровского. Сталинградск. Губсуд. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 21 апр. 926.

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