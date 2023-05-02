Бергман Карл Янов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бергман
- Имя
- Карл
- Отчество
- Янов
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130015. БЕРГМАНЪ, КАРЛЪ ЯНОВЪ. К. Юрьевск. у., Конготаск. в., 21 г., рд. въ г. Юрьевѣ; — Юрьево-Верроск. С. М. С. 24 Сент. 909, 14, 169 и 5 п. 170 М., тюр. 10 м. Исп. 16 Окт. 909.
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