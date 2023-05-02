Чесноков Михаил Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чесноков
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 508
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33617. ЧЕСНОКОВЪ, МИХАИЛЪ ПАВловъ. Лиш. ос. пр. изъ м. Лихвин. у., Нелюбовск. в., с. Салтавовскяго, 46 л.; — Владивостокск. О. С., 133, 134, 135 и 3 ч. 1655 У., по сов. съ приг. М. С. 2 уч. г. Владивостока отъ 4 Окт. 907 г. (169 М.—тюр. 4 м.) и по отб. нак. по приг. Пріамурск. Воен.-О. С. отъ 21 Апр. 905 г. (арест. отд. 5 л.)., арест. отд. 1 г. Исп. 10 Окт. 908.
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