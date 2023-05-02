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Полянский Федор Климентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Полянский
Имя
Федор
Отчество
Климентьев
Дата исполнения приговора
17 март 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
44252. ПОЛЯНСКІЙ, ФЕДОРЪ КЛИментьевъ, Лиш. ос. пр. изъ мщ. Ржева, 32 л., рд. въ г. Ревелѣ; — СПБ. С. П., 114, 131, 135, 152, 268, 3 ч. 286¹, 9 и 2 ч. 1459 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 17 Марта 907. | 902 47647 1655 У. | 93 51339 1642 У. | 99 21862 175 М. | 93 30019 169 М. | 97 91263 1655 У. | 91 126883 169 М. | 94 54339 1642 У.

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