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Юстус Анания

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юстус
Имя
Анания
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 264
Источник
Скан
Оригинальная запись
8448. ЮСТУС, АНАНИЯ, 25 л. Гр. Екатериненштадтск. у., д. Звонаровкута; - Н. С. Екатериненштадтск. у. Укрыв. кражи, прин. раб. 2 г.

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