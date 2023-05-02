Аггеев Тарас
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аггеев
- Имя
- Тарас
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44694. АГГѢЕВЪ, ТАРАСЪ. К. Порѣчск. у., Заборьевск. в., д. Верхняго-Луга, 38 л.; — У. Чл. О. С., по Велижск. у., 169 и 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 16 Іюня 905.
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