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Борисенко Матвей Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Борисенко
Имя
Матвей
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
23 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 21
Источник
Скан
Оригинальная запись
770. Борисенко Матвей Матвеевич, 20 л., Тюменец. окр., г. Ялуторовска. Уральск. Облсуд. Ст. ст. 2 ч. 86, 88, 176, лиш. св. 1 г. 2 м. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 23/ІІ—26.

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