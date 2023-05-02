Анчугов Петр Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Анчугов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 30 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12850. АНЧУГОВ, ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ, 21 г. Гр. Каменск. у., Столбовск. в. и с.; — С. при 34 зап. п-ку. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 30 Нояб. 920.
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