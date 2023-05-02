Фирсов Иван Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фирсов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- __ март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 268
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29925. ФИРСОВ, ИВАН АНДРЕЕВИЧ. Гр. Мосальск. у., Пятницк. в., с. Приветок; — Н. С. 9 уч. Мосальск. у. Кража, лиш. св. 6 м., по амн. нак. сокращ. на ½. Исп. в марте 920.
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