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Фирсов Иван Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фирсов
Имя
Иван
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
__ март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 268
Источник
Скан
Оригинальная запись
29925. ФИРСОВ, ИВАН АНДРЕЕВИЧ. Гр. Мосальск. у., Пятницк. в., с. Приветок; — Н. С. 9 уч. Мосальск. у. Кража, лиш. св. 6 м., по амн. нак. сокращ. на ½. Исп. в марте 920.

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