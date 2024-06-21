Прядка Дмитрий Маркианов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Прядка
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Маркианов
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 281
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86559. ПРЯДКА, ДМИТРІЙ МАРКІАновъ (онъ же Прядько), 27 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Кіев. у., Стайковск. в., с. Стрѣтовки; — Кіевск. О. С., 7 Мая 911, 152 и 2 п. 1643 У., аресг. отд. 2 г. Исп. 9 Іюня 911. | 909 56550 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 76113 и 907 г. № 75756. | 906 6186 169 М. | 905 16392 169 М.
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