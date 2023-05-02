Потапченкова Лукерья Никифорова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Потапченкова
- Имя
- Лукерья
- Отчество
- Никифорова
- Дата исполнения приговора
- 22 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 360
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29393. ПОТАПЧЕНКОВА, ЛУКЕРЬЯ НИКИФОРОВА. Лиш. ос. пр. изъ к. Сѣвск, у., Витичск. в., д. Ивачева, 73 л.; — М. С. 1 уч. Майкопск. окр., 172 М. (укрыв.), тюр. 3 м. Исп. 22 Нояб. 908. | 906 22708 1636 У. | 99 62549 169 М. | 902 100445 1855 У. | 98 51640 169 М. | 900 103880 1655 У.
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