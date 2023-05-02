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Хренов Александр Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хренов
Имя
Александр
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 273
Источник
Скан
Оригинальная запись
30091. ХРЕНОВ, АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, 24 л. Гр. Рязанск. у., Екимовск. в., д. Коровки; — П. С. при военкомате г. Ишима. Должн. прест., лиш. св. 2 г., с зач. 1 м. и 5 д. пр. з., по амн. от нак. освоб.

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