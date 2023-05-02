Милютин Иосиф Гурьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМилютин Иосиф Гурьянович

Милютин Иосиф Гурьянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Милютин
Имя
Иосиф
Отчество
Гурьянович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 168
Источник
Скан
Оригинальная запись
26643. МИЛЮТИН, ИОСИФ ГУРЬЯНОВИЧ, 65 л. Гр. Краснококшайск. у., Вараксинск. в., д. Лапшиной; — Н. С. 1 уч. Краснококшайск. у., Спекуляц., лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокр. на ⅔ условно.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.