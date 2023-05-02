Милютин Иосиф Гурьянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Милютин
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Гурьянович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 168
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26643. МИЛЮТИН, ИОСИФ ГУРЬЯНОВИЧ, 65 л. Гр. Краснококшайск. у., Вараксинск. в., д. Лапшиной; — Н. С. 1 уч. Краснококшайск. у., Спекуляц., лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокр. на ⅔ условно.
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