Бернатович Осип Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бернатович
- Имя
- Осип
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 17 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35790. БЕРНАТОВИЧЪ, ОСИПЪ СТЕПАНовъ. Мщ. г. Гродны, 20 л., рд. въ г. Ковкѣ; — Вилен. О. С., 134, 135, 148, 152 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 31073, тюр. 8 м. Исп. 17 Янв. 909. счит. ср. съ 6 Окт. 908. | 904 77061 169 М. | 903 10605 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.