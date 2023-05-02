Алферков Василий Никандрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алферков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Никандрович
- Дата исполнения приговора
- 18 сентябрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 8
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 165. АЛФЕРКОВ, ВАСИЛИЙ НИКАНДРОВИЧ, 18 л. Гр. Одоевск. у., Казюлинск. в., д. Драгонки; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Покуш. на кражу, лиш. св. 3½ г. Исп. 18 сент. 918.
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