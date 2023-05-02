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Шереметьев Михаил Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шереметьев
Имя
Михаил
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
18 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
8197. ШЕРЕМЕТЬЕВ, МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, 33 л. Гр. г. Алатыря; - Алатырск. Н. С. Взяточнич., лиш. св. 1 г. Исп. 18 окт. 919.

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