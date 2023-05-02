Евтютов Сидор Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Евтютов
- Имя
- Сидор
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 85
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46647. ЕВТЮТОВЪ, СИДОРЪ ЯКОВЛЕВЪ. К. Моршан. у., в. и с. Громовскаго, 54 л.; — М. С. 1 уч. г. Иркутска, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 14 Іюня 905.
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