Глушенков Григорий Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Глушенков
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 29 декабрь 1925
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1515. Глушенков Григорий Григорьевич, 27 л., Чембарск. у., Поимск. в., с. Топорики. Пензенск. Г. С. Ст. 142, лиш. св. 8 л., П. в. з. с. 29/ХІІ—25.
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