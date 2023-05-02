Вантула Капитон Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вантула
- Имя
- Капитон
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45628. ВАНТУЛА, КАПИТОНЪ ИВАНОВЪ. К. Винницк. у., Калиновск. в., с. Черепашинцевъ, 21 г.; — К.-Подольск. О. С., 152, 1629, 1632 и 1 ч. 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. сего С. отъ 11 Дек. 904 г., каторж. раб. 8 л. Исп. 2 Іюня 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.