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Вантула Капитон Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вантула
Имя
Капитон
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
02 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 48
Источник
Скан
Оригинальная запись
45628. ВАНТУЛА, КАПИТОНЪ ИВАНОВЪ. К. Винницк. у., Калиновск. в., с. Черепашинцевъ, 21 г.; — К.-Подольск. О. С., 152, 1629, 1632 и 1 ч. 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. сего С. отъ 11 Дек. 904 г., каторж. раб. 8 л. Исп. 2 Іюня 905.

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