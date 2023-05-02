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Цейтлин Моисей Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цейтлин
Имя
Моисей
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
31 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 275
Источник
Скан
Оригинальная запись
30141. ЦЕЙТЛИН, МОИСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 32 л. Гр. г. Сенно; — Р. Т. г. Архангельска. Хищение, лиш. св. 7 л. Исп. 31 июля 920.

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