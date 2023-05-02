Агноев Георгий Долатов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгноев Георгий Долатов

Агноев Георгий Долатов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Агноев
Имя
Георгий
Отчество
Долатов
Дата исполнения приговора
21 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 6
Источник
Скан
Оригинальная запись
129305. АГНОЕВЪ, ГЕОРГІЙ ДОЛАтовъ. К. Владикавказск. окр., с. Бирогзана, 25 л.; — Екатеринославск. О. С., 134, 135, 2 ч. 1459, 9, 1629, 1632 и 1634 У., каторж. раб. 15 л. Исп. 21 Сент. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close