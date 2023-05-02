Агноев Георгий Долатов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Агноев
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Долатов
- Дата исполнения приговора
- 21 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 6
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129305. АГНОЕВЪ, ГЕОРГІЙ ДОЛАтовъ. К. Владикавказск. окр., с. Бирогзана, 25 л.; — Екатеринославск. О. С., 134, 135, 2 ч. 1459, 9, 1629, 1632 и 1634 У., каторж. раб. 15 л. Исп. 21 Сент. 909.
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