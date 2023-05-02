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Чижевский Николай Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чижевский
Имя
Николай
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
11 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 354
Источник
Скан
Оригинальная запись
11741. ЧИЖЕВСКИЙ, НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 26 л. Гр. Романово-Борисоглебск. у., Максимовск. в., д. Борисово; — Н. С. Калужско-Кожевническ. отд. г. Москвы. Пьянство, пр. р. 1 г. Исп. 11 сент. 920.

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