Киселев Иван Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киселев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 13 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 168
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39533. КИСЕЛЕВЪ, ИВАНЪ МИХАЙловъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Кинешем. у., в. и с. Семенова, 28 л.; — Казан. О. С., 133 и 1654 У., по отбыт. наказ. по приг., напеч. въ 905 г. № 40091 и по сов. съ приг. сего С. отъ сего же числа, арест. отд. 4 г. Исп. 13 Янв. 909. | 905 40091 1642 У., по сов. съ приг., напеч. въ 905 г. № 98042. | 901 23150 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 901 г. № 23149.
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