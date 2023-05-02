Щипачев Дмитрий Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щипачев
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 344
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47034. ЩИПАЧЕВЪ, ДМИТРІЙ ДМИТРІевъ, К. Камышлов. у., Ильинск. в., д. Щипачевой, 28 л.; — Екатеринбург. О. С., 152 и 1668 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 4 м., искл. изъ сего нак. 1 г. отб. по приг., напеч. въ 906 г. № 32982, 905 г. № 10112 и 904 № 38635. Исп. 31 Марта 907. | 903 18940 169 М. | 902 71661 169 М.
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