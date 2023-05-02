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Монахов Сергей Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Монахов
Имя
Сергей
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 175
Источник
Скан
Оригинальная запись
26862. МОНАХОВ, СЕРГЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ, 22 л. Гр. Подольск. у., Кленовск. в., д. Лавриковой; — Р. Т. г. Москвы. Должн. прест., лиш. св. 10 л. Исп. 9 окт. 920.

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