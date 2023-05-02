Локкен Август Якобов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Локкен
- Имя
- Август
- Отчество
- Якобов
- Дата исполнения приговора
- 27 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 204
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95981. ЛОККЕНЪ, АВГУСТЪ ЯКОБОВЪ, 17 л. К. Везенбергск. у., Вакской в., рд. т. же у., въ Петровской в.; — Ревельск. О. С., 23 Мая 911, 16¹, 169, 2, 3, 5 и 8 п. 170 М., тюр. 8 м., съ зач. 8 м. предв. заключ. Исп. 27 Іюня 911. | 4 Авг. 909 г. М. С. 3 уч. Вез.-Вейсеншт. окр., за кражу, подъ отвѣтств. надз.
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