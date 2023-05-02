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Марков Павел Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Марков
Имя
Павел
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 160
Источник
Скан
Оригинальная запись
26357. МАРКОВ, ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ, 50 л. Гр. Ярославск. у., Диево-Городищенск. в., д. Ченцы; — Н. С. 1 р. Ярославск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 20 окт. 920.

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