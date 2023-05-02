Паук Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаук Михаил Андреевич

Паук Михаил Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Паук
Имя
Михаил
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
17 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 269
Источник
Скан
Оригинальная запись
9932. Паук Михаил Андреевич, 46 л., Ленинградск. у., Кускомятск. в., д. Вашилово. Н. С. 16 отд. г. Ленинграда. Ст. 140, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 17 сент. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.