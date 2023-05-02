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Озерова Александра Александровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Озерова
Имя
Александра
Отчество
Александровна
Дата исполнения приговора
13 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 189
Источник
Скан
Оригинальная запись
27311. ОЗЕРОВА, АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА, 38 л. Гр. Калязинск. у., Степановск. в., д. Чаплина; — Н. С. при М. Ч. К. Спекуляц., лиш. св. 1 г. Осужд. 13 нояб. 920.

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