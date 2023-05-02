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Соколов Павел Захарович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Соколов
Имя
Павел
Отчество
Захарович
Дата исполнения приговора
14 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 240
Источник
Скан
Оригинальная запись
29008. СОКОЛОВ, ПАВЕЛ ЗАХАРОВИЧ, 59 л. Гр. Бронницк. у., Усмерск. в., д. Барановской; — Н. С. 4 уч. Бронницк. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 14 янв. 920.

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