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Затылкин Федор Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Затылкин
Имя
Федор
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 82
Источник
Скан
Оригинальная запись
15162. ЗАТЫЛКИН, ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ. Гр. г. Кузнецка; — П. С. Увоенкомата г. Кузнецка. Мошеннич., лиш. св. 2 г. условно.

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