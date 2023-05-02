Ануфриев Петр Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ануфриев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 08 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 917. Ануфриев Петр Филиппович, 24 л., Кингисеппск. у., Наровск. в., д. Нижние Лужицы. Ленинградск. Г. С. Ст. 97, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 8 февр. 926. Наст. пригов. поглощен приг. Ленинградск. Г. С., вст. в зак. силу 8 февр. 926.
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