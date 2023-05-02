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Лобанов Василий Акимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лобанов
Имя
Василий
Отчество
Акимович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 149
Источник
Скан
Оригинальная запись
25995. ЛОБАНОВ, ВАСИЛИЙ АКИМОВИЧ, 39 л. Гр. Велико-Устюгск. у., Богоявленск. в., д. Лялинской; — Спекуляц., лиш. св. 2 г., по амн. от нак. освоб.

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