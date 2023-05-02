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Шишов Иван Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шишов
Имя
Иван
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
08 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 287
Источник
Скан
Оригинальная запись
30540. ШИШОВ, ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, Гр. Новоржевск. у., Оршанск. в., д. Курохново; — Н. С. 2 уч. Новоржевск. у. Неуплата налог., лиш. св. 2 г., по амн. нак. сокр. до ½ г. Исп. 8 нояб. 920.

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