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Трейман Артемий Придиков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трейман
Имя
Артемий
Отчество
Придиков
Дата исполнения приговора
03 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 409
Источник
Скан
Оригинальная запись
140104. ТРЕЙМАНЪ, АРТЕМІЙ ПРИДИКОВЪ. К. Гапсальск. у., Суремойзск. в., 25 л., рд. въ г. Ревелѣ; — М. С. 9 уч. Рев.-Гапсальск. окр. 3 Сент. 909, 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 109614, тюр. 3 м. Исп. 3 Сент. 909.

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