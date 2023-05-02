Трейман Артемий Придиков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трейман
- Имя
- Артемий
- Отчество
- Придиков
- Дата исполнения приговора
- 03 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 409
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140104. ТРЕЙМАНЪ, АРТЕМІЙ ПРИДИКОВЪ. К. Гапсальск. у., Суремойзск. в., 25 л., рд. въ г. Ревелѣ; — М. С. 9 уч. Рев.-Гапсальск. окр. 3 Сент. 909, 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 109614, тюр. 3 м. Исп. 3 Сент. 909.
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