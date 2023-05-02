Александров Егор Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Александров
- Имя
- Егор
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12676. АЛЕКСАНДРОВ, ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 18 л. Гр. Новоторжск. у., Мошковск. в. и д.; — Н. С. Бауманск. р. Владимирск. отд. г. Москвы. Продажа казенн., лиш. св. 6 м., с зач. 2 м. и 26 д. пр. з. Исп. 13 мая 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.