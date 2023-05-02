Федорович Ян Константинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федорович
- Имя
- Ян
- Отчество
- Константинов
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 644
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18081. ФЕДОРОВИЧЪ, ЯНЪ КОНСТАНТИНОВЪ. К. Плонск. у., гм. Выходцъ, 19 л., рд. т. же у. и гм., въ д. Хоцишево; — Варшав. О. С., 134. 135, 140, 149, 9 и 1525 У., тюр. 8 м. Исп. 27 Окт. 908.
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