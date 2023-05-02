Альберг Иван Соломонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Альберг
- Имя
- Иван
- Отчество
- Соломонович
- Дата исполнения приговора
- 19 декабрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 8
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 168. АЛЬБЕРГ, ИВАН СОЛОМОНОВИЧ, 18 л. Гр. Екатериненштадтск. у., Александро-Гейск. в., д. Н-Боаро; — Н. С. 5 р-на Екатериненштадтск. у. Кража, лиш. св. 2½ г. Исп. 19 дек. 919.
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